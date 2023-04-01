﻿Iran’da başörtüsüz kadınlara yoğurtlu saldırıya tutuklama

Bu olayın ardından saldırgan hakkında tutuklama kararı verildi ve başörtüsü takmayan iki kadına da suçlamalar yöneltilerek soruşturma açıldı.

Ayrıca, market sahibine de uyarı verildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başörtüsünün zorunlu olduğunu belirtirken, başörtüsü yasasını ihlal edenlerin takip edileceğini söyleyen İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei de geri adım atılmayacağını açıkladı.

İran İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi, olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, saldırganın başörtüsüz kadınlara müdahale şeklinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Ancak, kadınların başörtülerini takmamalarının da suç olduğu vurgulandı. Bu müdahale yönteminin doğru olmadığı ifade edildi.

Iran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bir iftar programının ardından yaptığı konuşmada başörtüsünün dini ve yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Ayrıca bazı insanların bu inancı paylaşmayabileceğini kabul etti ve bu nedenle başörtüsü takmayanların ikna edilmeleri gerektiğini söyledi. Reisi, bu ikna yönteminin kültürel ve dini merkezler aracılığıyla yapılması gerektiğini belirtti. Buna ek olarak, başörtüsü yasal bir zorunluluk olduğu için toplumun tüm kesimlerinin bu kurala uyması gerektiğini de vurguladı.