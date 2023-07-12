İran'da bu kez "başörtüsü zorunluluğuna" destek gösterisi yapıldı

İranlılar sosyal medya ve tv kanallarında yapılan çağrıya karşılık vererek "iffet ve başörtüsü" gösterilerine katıldı.

İran'da bu kez "başörtüsü zorunluluğuna" destek gösterisi yapıldı

İran’ın başkent Tahran, Meşhed ve Kirmanşah başta olmak üzere birçok kentinde "iffet ve başörtüsü" gösterisi yapıldı.

Televizyon kanalları ve sosyal medyadan yapılan çağrıların ardından Tahranlılar, "Ulusal İffet ve Başörtüsü Günü" münasebetiyle İmam Hüseyin Meydanı’nda bir araya geldi.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan göstericiler taşıdıkları pankart ve dövizlerle başörtüsü kuralına uyulmamasına tepki gösterdi.

MAHSA EMİNİ PROTESTOLARINA GÖNDERME

Başörtüsü zorunluluğuna uymayanları "fitne çıkarmak ve güvenliğe tehdit olmakla" itham eden dövizler taşıyan göstericiler, ülke yönetiminden bu konuya daha fazla müdahalede bulunmasını istedi.

Gösteri esnasında yapılan konuşmalara slogan atarak destek veren göstericiler, geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden Mahsa Emini protestolarında hayatını kaybeden görevlilerin posterlerini taşıdı.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Tahran’da göstericileri serinletmek için zaman zaman tankerlerden su püskürtüldü.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat Devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülkede yaklaşık 4 ay devam eden ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği gösteriler sonrası yapılan yargılamalarda 4 kişi idam edilmişti.

Söz konusu olayların ardından İranlı bazı kadınlar ülke yönetimine tepki olarak başlarını örtmeyi reddediyor. Ülke yönetimi ise başörtüsünü ihlal edenlere çeşitli cezalar vermesinin yanı sıra bu zorunluluğa uymayan kadınlara hizmet veren iş yerlerini kapatabiliyor.

Öne Çıkanlar
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
İsmail Kartal'dan hakem isyanı: Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum Spor
İsmail Kartal'dan hakem isyanı: Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum
Macron'dan Türkiye'nin AB üyeliği sürecine dair açıklama Güncel
Macron'dan Türkiye'nin AB üyeliği sürecine dair açıklama
Sergen Yalçın siyasete mi giriyor Siyaset
Sergen Yalçın siyasete mi giriyor
Hakan Fidan Endonezya yolcusu Güncel
Hakan Fidan Endonezya yolcusu
Sungurlu'da polisten şok uygulama Güncel
Sungurlu'da polisten şok uygulama
Bartın’da denize girmek yasaklandı Güncel
Bartın’da denize girmek yasaklandı
Saray’ın sesi Abdulkadir Selvi'den Can Atalay’lı AB yorumu Güncel
Saray’ın sesi Abdulkadir Selvi'den Can Atalay’lı AB yorumu