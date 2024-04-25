İran’da daha önce benzeri görülmemiş karar: Rapçi Tomac Salehi’ye idam cezası

Kaynak: İHA
İran’da daha önce benzeri görülmemiş karar: Rapçi Tomac Salehi’ye idam cezası
İranlı rap müzik sanatçısı Tomac Salihi hakkında, 2022'de Mahsa Amini'nin öldürülmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolarda, “yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak” suçlamasıyla idam kararı verildi.

İran’da, 2022 yılında Mahsa Amini'nin 'ahlak polisi' tarafından ‘örtünme kurallarına’ uymadığı gerekçesiyle gözaltında tutulduğu karakolda darp edilerek öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda tutuklanan rapçi Tomac Salehi, idama mahkum edildi.

32 yaşındaki Salehi’nin avukatı Emir Reisiyan, kararın İsfahan Devrim Mahkemesi tarafından “yeryüzünde bozgunculuk” suçlamasıyla verildiğini söyledi.

Mahkemenin, Yüksek Mahkeme verdiği önceki karara uymadığını belirten Reisiyan, “Devrim Mahkemesi daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde Yüksek Mahkemenin Salehi hakkındaki hükmünü görmezden gelerek hakkında idam kararı verdi” dedi.

İDAM KARARI YÜKSEK MAHKEME TARAFINDAN BOZULMUŞTU!

Mahsa Amini'nin öldürülmesi sonrası ülke genelinde başlayan protestolarda gösterileri organize ettiği öne sürülen Salehi, ülkeden kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alınmıştı.

Salehi hakkında protestolarda “şiddet” ve “çatışmayı” teşvik ettiği suçlamalarıyla verilen idam kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozularak hapis cezasına çevrilmişti.

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