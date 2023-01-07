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İran’da 2 kişi daha idam edildi

İran'daki gösteriler sırasında Kerec kentinde “bir güvenlik görevlisinin öldürülmesi" suçlamasıyla idama mahkum edilen Muhammed Mehdi Keremi ve Seyid Muhammed Hüseyni idam edildi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 12:11
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İran’da gösterilerle ilgili 2 kişi daha idam edildi

İran’da 2 kişi daha idam edildi
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İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı’na göre, Elborz eyaletinin Kerec kentindeki gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Besic milis gücü üyesi Seyid Ruhullah Acemiyan'ın öldürülmesine karışmakla suçlanan Muhammed Mehdi Keremi ve Seyid Muhammed idam edildi.

Tahran yakınlarındaki Kerec kentinde 3 Kasım’daki gösteriler sırasında güvenlik güçlerine yönelik saldırıda bir Besic mensubunun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 16 kişi yargılanmış, sanıklardan 5’i “güvenlik görevlilerine saldırıda bulunmak ve kamu düzenini bozmak suretiyle yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak” suçundan idama mahkum edilmişti.

İdam cezası verilen 3 kişi hakkındaki karar dosyadaki eksikler göz önünde bulundurularak bozulmuş ve yeniden yargılama yolu açılmıştı. Davada yargılanan 11 sanığın ise “uzun süreli hapis” cezalarına mahkum edildiği aktarılmıştı.

İDAM EDİLENLERİN SAYISI 4’E YÜKSELDİ

İran'ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini 16 Eylül’de yaşamını yitirdi. Amini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül'de başlayan gösteri ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüştü.

Dördüncü ayına giren gösterilerde yüzlerce gösterici hayatını kaybederken on binden fazla gösterici ise gözaltına alındı. Gösteriler sonrası onlarca kişi “yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak”, “devlete karşı savaş açmak” gibi suçlamalarla idamla yargılandı, 10’dan fazla göstericiye ölüm cezası verildi.

İdam cezasına çarptırılan mahkumlardan Muhsin Şikari’nin cezası 8 Aralık’ta, Mecidrıza Rahneverd’in cezası ise 12 Aralık’ta infaz edildi.

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