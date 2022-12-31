İran'da idama mahkum edilen bir kişi yeniden yargılanacak

Yargı erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, Muhammedzade'nin Devrim Mahkemesi tarafından verilen idam kararına yaptığı itiraz başvurusunun sonuçlandığını duyurdu.

Yüksek Mahkeme'nin, Muhammedzade'yle ilgili karara yapılan itirazın isabetli bulunduğu, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 469. maddesinin ilgili bölümleri uyarınca temyiz kararı verilmesine hükmedildiği kaydedildi.

Bu çerçevede dava dosyasının idam hükmü veren mahkemeye geri gönderileceği ve yargılamanın aynı mahkeme tarafından yeniden yapılacağı belirtildi.

İran’da, Mahsa Emini gösterileriyle ilgili yargılamalarda sanıklara, “yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak”, “devlete karşı savaş açmak”, “ateşli veya ateşsiz silahlarla korku yaymak”, “adam öldürme ve yaralama” gibi suçlar yöneltiliyor.

İran Ceza Kanunu'na göre, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)" ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında bu karar veriliyor.

Ülkede dördüncü ayına giren Mahsa Emini gösterileriyle bağlantılı olarak şu ana kadar en az 11 kişi idama mahkum edilirken bunlardan 2'sinin cezası infaz edildi.

Ülkede son olarak, davadaki yeni delilleri dikkate alan Yüksek Mahkeme, 23 yaşındaki Mahan Sadrat ve rap sanatçısı Saman Yasin’in yeniden yargılanma talebini kabul etmişti. (AA)