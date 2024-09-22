İran’da kömür madeninde patlama: 30 ölü, 17 yaralı

İran’ın Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 30 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.

Tebes kentinde bulunan ve ülkenin kömür ihtiyacının yüzde 76’sını karşılayan madende, metan gazının sıkışması sonucu patlama yaşandı. Patlama sırasında B bloğunda çalışan 47 işçiden 30’u yaşamını yitirdi, 17 işçi yaralandı.

Güney Horasan Valisi Cevad Genaat, yaptığı açıklamada, “Patlama, kömür madeninin B ve C bloklarında meydana geldi. İki blokta toplam 69 işçi çalışıyordu. Şu anda C blokta yoğun bir gaz birikimi var ve ekiplerimiz bu gazı tahliye etmeye çalışıyor. Gaz tamamen boşaltıldıktan sonra içeride bulunan 22 işçi için kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.