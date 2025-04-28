İran'da limandaki patlamada can kaybı 65'e yükseldi

Kaynak: İHA
İran'da limandaki patlamada can kaybı 65'e yükseldi

İran'daki Şehid Recai Limanı'nda cumartesi günü meydana gelen patlamada ölü sayısı 65'e yükseldi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, yaptığı açıklamada patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 46'dan 65'e yükseldiğini bildirdi.

Aşuri, patlama sonrası limanda çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü belirterek, "Yangının kontrol altına alınmasının ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konteynerlerin taşınması gerekiyor ve bu işlemin tamamlanması iki haftaya kadar sürebilir. Önceliğimiz hayatını kaybedenlerin bulunmasıdır" ifadelerini kullandı.
Patlamada bin 210 kişi de yaralanmıştı. 138 yaralının hastanede tedavisi sürerken, patlamanın nedeni henüz netlik kazanmadı.

Son Haberler
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Trabzonspor'u kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Trabzonspor'u kutladı
Kaçak kafeleri yıkarken saldırıya uğramıştı! İBB İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten'in ifadesi ortaya çıktı...
Kaçak kafeleri yıkarken saldırıya uğramıştı! İBB İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten'in ifadesi ortaya çıktı...
DEM Parti'den Ahmet Türk açıklaması!
DEM Parti'den Ahmet Türk açıklaması!
Trabzonspor U19'un tek golünü atan Bican Tibukoğlu gözyaşlarını tutamadı
Trabzonspor U19'un tek golünü atan Bican Tibukoğlu gözyaşlarını tutamadı
Mardin'de feci kaza: Devrilen tanker can aldı
Mardin'de feci kaza: Devrilen tanker can aldı