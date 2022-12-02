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  • İran'da Mahsa Amini eylemleri sürerken İran Başsavcısı'ndan başörtüsü açıklaması

İran'da Mahsa Amini eylemleri sürerken İran Başsavcısı'ndan başörtüsü açıklaması

Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan protestoların ardından başörtüsü yasağının kaldırılması veya esnetilmesi taleplerinin gündeme geldiği İran'da, İran Genel Başsavcısı'ndan başörtüsü açıklaması geldi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 22:41
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İran'da Mahsa Amini eylemleri sürerken İran Başsavcısı başörtüsü yasağı üzerinde çalıştıklarını açıkladı

İran'da Mahsa Amini eylemleri sürerken İran Başsavcısı'ndan başörtüsü açıklaması
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İran'da saçının bir kısmı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve komaya girerek yaşamını yitiren Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar sürerken İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri'den ülkede başörtüsü konusu üzerinde çalışıldığına ilişkin açıklama geldi.

AA'nın IRNA'dan aktardığı habere göre yakın zamanda sonucun açıklanacağını söyleyen Muntazeri, "Meclis ve Devrim Yüksek Konseyi, sonuçları önümüzdeki günlerde belli olacak olan başörtüsü konusu üzerinde çalışıyor ve inceliyor" dedi.

Kararın belli tedbirler çerçevesinde alınacağını aktaran Muntazeri, çalışmaların 15 güne kadar sonuçlanacağını belirtti.

Amini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad Devriyeleri'ne yönelik eleştirileri de değerlendiren Muntazeri, söz konusu polis birimini "sosyal güvenlik polisi" olarak niteledi.

İranlı Başsavcı, "Yargı sistemi sosyal güvenlik polisini kapatmaya çalışmıyor. Son olaylardan sonra, güvenlik ve kültür kurumları soruna ihtiyatlı bir çözüm arıyor" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMDA BAŞÖRTÜSÜ ÖZGÜRLÜĞÜ TALEBİ VAR"

Amini'nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınması ve hayatını kaybetmesinin ardından başlayan eylemler, ülkede 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının kaldırılması veya esnetilmesi taleplerini yeniden gündeme getirmişti.

İran'daki molla rejiminin iki buçuk ayı geride bırakan ve ülkede görülen en uzun süreli yönetim karşıtı protestolardan biri sayılan eylemler sonrasında zorunlu başörtüsü uygulamasından vazgeçmeyi kabul etmese de muhafazakar Reisi hükümeti döneminde artan denetimlerin azaltılabileceği düşünülüyor.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Halkla İletişim Merkezi Başkanı Ahmed Salihi, 30 Kasım'da IRNA'da yayınlanan açıklamasında, "Toplumda yetkililere iletilen başörtüsü özgürlüğü talepleri var" ifadelerini kullanmıştı.

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Haluk
2.12.2022 23:18
Hiç bir zaman son pişmanlık fayda etmez. 1979da verdiğiniz yetki şimdi insanlık dışı olarak başınıza bela oldu. İran'dan diğer devletlerin de ders alması lazım. Halk olarak patronluğu ilk başta yapmak  
 
Aeg49
2.12.2022 22:52
Patron her yerde ve her zaman halktır,yeterki bilinçli ve tek yürek olsun....  
 
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