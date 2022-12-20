İran'da protestolarda can kaybı arttı

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), İran'da Mahsa Amini'nin öldürülmesi sonrası başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 469'a yükseldiğini açıkladı. IHR'ye ait internet sitesinde yayımlanan raporda, hayatını kaybeden göstericilerden 32'sinin kadın, 63 kişinin ise 18 yaş altı olduğu kaydedildi.

Ülkedeki 31 eyaletten 25’ine dair verilerin yer aldığı raporda, en fazla can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı aktarıldı.

Raporda, Sistan-Beluçistan’da 130, Kürdistan’da 53, Batı Azerbaycan'da 54, Tahran'da 50, Mazenderan'da 38, Kirmanşah'ta 25, Gilan'da 26, Elborz'da 20, İsfahan'da 14, Huzistan'da 10, Fars’da 11, Rezevi Horasan'da 7, Doğu Azerbaycan'da 4, Loristan, Zencan, Merkezi, Kazvin ve Hemedan'da üçer, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Erdebil, İylam, Buşehr ve Hürmüzgan'da ikişer, Simnan ve Gülistan'da ise birer göstericinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

39 KİŞİ İDAM İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Diğer yandan raporda, gösterilerde gözaltına alınanlardan en az 39'unun dava dosyasının idam istemiyle mahkemeye gönderildiği, bu kişilerden 11'i hakkında idam kararı verildiği ifade edildi.

İHR, İran yargı makamlarını söz konusu idamlarla ilgili şeffaf davranmamakla eleştirerek, bu suçlamayla yargılanan kişilerin, avukat seçme ve aileleriyle görüşme haklarından mahrum bırakılarak kararlarla ilgili belirsizlik oluşturmanın planlandığını öne sürdü.

Bu arada idam mahkumlarından Rıza İslamdost, Eyüb Agliyani, Ferzad Tehzade, Hejir Ahmedi, Himen Şahi ve Muhammed Burugani'nin ayrı bir hapishaneye nakledildikleri ve idam için bekletildikleri ifade ediliyor.