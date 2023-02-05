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İran'da Mahsa Emini gösterileri sonrası bir kadın gazeteci daha tutuklandı

İran'da Mahsa Emini'nin cenaze törenini izledikten sonra tutuklanan kadın gazeteci Elahe Muhammedi'nin kendisi gibi gazeteci olan kız kardeşi Elnaz Muhammedi de tutuklandı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 15:05
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İran'da Mahsa Emini gösterileri sonrası bir kadın gazeteci daha tutuklandı

İran'da Mahsa Emini gösterileri sonrası bir kadın gazeteci daha tutuklandı
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Kadın gazetecinin tutuklanma nedeni hakkında bilgi verilmezken, kız kardeşi Elahe Muhammedi de geçen yıl eylül ayında Mahsa Emini'nin cenaze törenini haberleştirmek için Sakkız kentine gitmiş sonrasında ise tutuklanmıştı.

Olayı, "Etemadonline" haber sitesi duyurdu.

Habere göre, "Hem Mihen" gazetesi muhabiri Elnaz Muhammedi, ifade vermek için gittiği başkent Tahran'daki Evin Savcılığında tutuklandı.

Kadın gazetecinin tutuklanma nedeni hakkında bilgi verilmezken, kız kardeşi Elahe Muhammedi de geçen yıl eylül ayında ölümüyle ülkede kitlesel gösterilere yol açan Mahsa Emini'nin cenaze törenini haberleştirmek için Sakkız kentine gitmiş sonrasında ise tutuklanmıştı.

İran Gazeteciler Sendikası, 11 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, Mahsa Emini gösterileriyle ilgili oldukları gerekçesiyle yaklaşık 70 gazetecinin gözaltına alındığını, bir kısmının serbest bırakılmasının ardından gözaltındaki gazeteci sayısının 28 olduğunu duyurmuştu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Ülke genelinde aylar süren gösterilerde 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), 9 Ocak'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 481 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

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