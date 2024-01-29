İran'da Mossad casuslarına idam

İran'da İsrail istihbarat servisi Mossad adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla yargılandıkları davada idama mahkum edilen 4 kişinin cezası infaz edildi.
Fars Haber Ajansına göre, Muhammed Feramerzi, Muhsin Mazlum, Vefa Azerbar ve Pejman Fatihi isimlerindeki 4 kişi sabah saatlerinde idam edildi.
Rejim muhalifi Komala örgütüne mensup olduğu iddia edilen kişilerin, Irak'ın kuzeyinden İran'a sızdıkları, İsfahan'daki bir savunma sanayi tesisine saldırı planı hazırlığındayken gözaltına alındıkları belirtildi.
Söz konusu 4 kişi, 18 Eylül 2023'te İsrail istihbarat servisi Mossad'a çalışmaktan idama mahkum edildiler.