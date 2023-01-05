Ünlü oyuncu Terane hakkında yeni gelişme

Ülkede gerilim devam ederken, sosyal medyada başörtüsünü çıkarıp fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle "protestoları kışkırtmak" suçlamasıyla gözaltına alınan aktris Terane Alidusti serbest bırakıldı.

Aralarında Emma Thompson, Steve McQueen, Ian McKellen, Mark Rylance gibi isimlerin yer aldığı 500’den fazla sanatçı, Alidusti’nin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Alidusti’nin serbest bırakıldığını annesi Nadire Hekimullahi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İranlı aktris, Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan ve üçüncü ayını geride bırakan protestolara destek için 10 Kasım'da sosyal medya hesabından başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlamıştı.

Gösterilerle bağlantılı olarak Muhsin Şikari adlı bir kişinin idam edilmesine de 8 Aralık'ta Instagram hesabından tepki gösteren Alidusti, "Sessizliğiniz zulüm ve zalime destek manasına gelir. Kan dökülmesini seyreden ve harekete geçmeyen uluslararası örgütler insanlığın yüz karasıdır." ifadelerini kullanmıştı.