İran'da Reisi'nin ardından ilk cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İran'da Reisi'nin ardından ilk cumhurbaşkanı adayı belli oldu

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrası 28 Haziran tarihinde yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminde ilk aday belli oldu. Eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, adaylık başvurusu yapacağını duyurdu.

İran'da daha önce adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedilen reformist tarafın önde gelen isimlerinden eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 28 Haziran tarihinde gerçekleşecek cumhurbaşkanı seçiminde adaylık başvurusunda bulunacağını açıkladı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının aktardığı bilgilere göre cumhurbaşkanı seçiminde adaylık başvurusu yapacağını duyuran ilk isim Pezeşkiyan oldu.

Reformist tarafın önde gelen isimlerinden biri olarak gösterilen Tebriz Milletvekili Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi sonrası 28 Haziran tarihinde yapılması planlanan 14. dönem cumhurbaşkanı seçimine adaylığa hazır olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, adaylık başvurusunda bulunma amacına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, İran'la ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde halkın sandıklara küstüğü yönünde bir izlenim olduğunu, kendisinin seçimlere katılma niyetinin halkın sandıklara katılımını artırmak olduğunu ifade etti.

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ADAY OLMA TALEBİNE VETO

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi zamanında sağlık bakanı olarak görev yapan Pezeşkiyan'ın, 2021 tarihindeki cumhurbaşkanı seçiminde, 19 Mayıs tarihinde helikopter kazasında yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye karşı aday olma talebi Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedilmişti.

28 HAZİRAN'DA HALK SANDIĞA GİDECEK

Reisi'nin 19 Mayıs tarihinde helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra Anayasa'ya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onay vermesiyle Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir geçici bir süreliğine cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

İran Anayasası'na göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi sonrası yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri tamamlaması gerekiyor.

Bu doğrultuda cumhurbaşkanı seçiminin 28 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

Seçimlerde aday olmak isteyen kişiler 30 Mayıs tarihinde başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunacak.

İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onay verdiği adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

NE OLMUŞTU?

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldıktan sonra bindiği helikopter dağlık araziye düştü. Yaşanan kazada Reisi ve Abdullahiyan ile birlikte 9 kişi hayatını kaybetti.

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