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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

İran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar sürerken, başkent Tahran’da cuma namazı sonrası "yönetime destek" yürüyüşü düzenlendi.

Galeri Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 16:03
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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

Tahran Üniversitesi'nde kılınan cuma namazı sonrası yönetim yanlısı sloganlar artırarak dışarı çıkan cemaate, dışarıda bekleyen kalabalık da katıldı.

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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

Pek çok kişinin katıldığı "yönetime ve güvenlik güçlerine destek yürüyüşü" Tahran'daki İnkılap Meydanı'na kadar devam etti.

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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

Meydanda toplanan kalabalık, ülkede yayılarak devam eden gösterilere tepki göstererek "Fitneciler idam edilsin", "Polisimin yanındayım" gibi sloganlar attı.

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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

Anonslarda, Emini'nin ölümünün ardından sokaklara dökülen protestocular "başörtüsü ve din düşmanı" olarak nitelendirilirken, "İran lideri Ali Hamaney’in izin vermesi durumunda halkın meydanlara ineceği" ifade edildi.

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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

Protestolar birçok kente yayılarak devam ederken, dün yapılan resmî açıklamalarda Tahran başta olmak üzere birçok kentte cuma namazı sonrası "protestoları kanama ve yönetime destek yürüyüşleri" yapılacağı bildirilmişti.

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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

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İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin

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