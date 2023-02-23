24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da Spor Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü

İran'da Spor Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü

İran'da Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi ile beraberindekileri taşıyan helikopterin iniş sırasında düşmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 23:29
Takip Et

İran'da Spor Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü

İran'da Spor Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
+
Aa
-

AA - İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Seccadi ile beraberindekileri taşıyan helikopterin pilotu Kirman eyaletine bağlı Baft kentindeki bir spor kompleksine inişi sırasında kontrolü kaybetti.

Düşen helikopterde bulunan Seccadi ile beraberindekilerin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, kazada 3'ü ağır 18 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kolivend, ağır yaralanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spordan Sorumlu Genel Müdürü ve Bakan Danışmanı İsmail Ahmedi'nin hayatını kaybettiğini aktardı.

Kirman Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Sabiri ise Bakan Seccadi'nin kazada beyin sarsıntısı geçirdiğini ancak durumunun nispeten iyi olduğunu söyledi.

IRNA'ya göre, kazada yaralananların arasında Samedullah Muhammedi adlı 1 milletvekili de bulunuyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
1
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
2
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
3
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
4
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
5
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
6
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿İslam Memiş yeni tüyosunu açıkladı. Fena yükselecek
7
﻿İslam Memiş yeni tüyosunu açıkladı. Fena yükselecek
﻿İslam Memiş yeni tüyosunu açıkladı. Fena yükselecek
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Çorum'da eski köy muhtarı, yeni muhtarı öldürdü
﻿Çorum'da eski köy muhtarı, yeni muhtarı öldürdü
﻿Çorum'da eski köy muhtarı, yeni muhtarı öldürdü
﻿Endonezya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem
﻿Endonezya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem
﻿Endonezya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem
﻿Osmaniye'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Osmaniye'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Osmaniye'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.