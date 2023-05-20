İran'da uluslararası insan ticareti şebekesinin lideri idam edildi

İran'da uluslararası kadın kaçakçılığı yapan şebekenin lideri olarak bilinen "Alex" lakaplı Shahroz Sokhnouri idam edildi.

İran'da uluslararası insan ticareti şebekesinin lideri idam edildi

İran'da kadınları zorla alıkoymak ve merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan şebekeyi kullanarak fuhuş amacıyla insan ticareti yapmakla suçlanan Shahroz Sokhnouri, sabah saatlerinde idam edildi.

İran yargı erki tarafından yapılan açıklamada "Alex" lakaplı Sokhnouri'nin başında olduğu şebekenin alıkoydukları İranlı kadınları zorla BAE ve Malezya'ya gönderdiği ve kadınları fuhuşa zorladıkları belirtildi.

Şebekeye ilişkin yapılan soruşturmada, Sokhnouri'nin merkezi Dubai'de olan bir şirket üzerinden kadınları öğrenci vizesi ile BAE'ye getirdiği ve buradan başta Malezya olmak üzere diğer ülkelere gönderdiklerinin tespit edildiği aktarıldı.

2018'DE İRAN'A GETİRİLMİŞTİ

Sokhnouri'nin kadınların vize işlemlerini kolaylaştırmak için Malezya'nın Tahran Büyükelçiliği'nde çalışan bir personel ile iş birliği yaptığı ve bu şekilde bazı kadınları doğrudan Malezya ve Asya ülkelerine gönderdiği vurgulandı.

İran Yargısı tarafından yapılan açıklamada, Sokhnouri'nin Interpol'ün yardımı ile Malezya'da yakalandığı ve alınan gizli video kayıtları ile Sokhnouri'nin kendi itirafları neticesinde hakkında idam kararı verildiği ifade edildi.

Shahroz Sokhnouri 2018 yılında Malezya'da tutuklanarak İran'a getirilmiş, 2021 yılında Tahran Devrim Mahkemesi tarafından hakkında "kadınları zorla alıkoyma", "fuhuş amacıyla insan ticareti yapma" ve "yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak" suçlamalarından idam cezası verilmişti.

(İHA)

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