İran'da Uzmanlar Meclisi başkanlığına 93 yaşındaki Ayetullah Kirmani seçildi

Kaynak: AA
İran'da Uzmanlar Meclisi başkanlığına 93 yaşındaki Ayetullah Kirmani seçildi
İran’da, 93 yaşındaki Ayetullah Kirmani, Uzmanlar Meclisi'nin yeni başkanı olarak seçildi.

İran resmi ajansı IRNA’nın bildirdiğine göre, İran liderini seçme ve görevden azletme yetkisine sahip olan 88 sandalyeli Uzmanlar Meclisi, bugün Tahran'da toplandı.

Meclis üyeleri, gerçekleştirilen oturumda 55 oyla Ayetullah Kirmani'yi yeni başkan olarak seçti. Kirmani, uzun yıllardır bu görevi yürüten Ayetullah Ahmed Cenneti'nin yerine geçerek, 2 yıl boyunca bu görevi sürdürecek.

Uzmanlar Meclisi seçimleri İran'da 8 yılda bir düzenlenirken, üye sayısının tamamlanması için ara seçimler de 4 yılda bir yapılıyor. İran Anayasası, Uzmanlar Meclisi’nin, ülke liderinin görevlerini yerine getirememesi durumunda halefini belirlemesine izin veriyor, bu nedenle Meclis büyük önem taşıyor.

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