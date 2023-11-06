İran’dan ABD’ye savaş suçlaması

İran’ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Ortak basın toplantısında konuşan Reisi, "ABD, siyonist rejime, Filistin halkına yönelik acımasızca cinayetler işlemesi için silah, istihbarat ve mali destekte bulunuyor. Aslında bu rejimi teşvik ediyor." dedi.

Washington yönetiminin Gazze'ye yardım ve ateşkes iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Reisi, "Bu iddia ABD'nin eylemleriyle bağdaşmıyor. ABD, BM Güvenlik Konseyinin tasarısını veto ederek öldürmeye devam etmesi için siyonist rejimin elini güçlendirmiştir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de soykırım uyguladığını yineleyen Reisi, ivedilikle ateşkes yapılması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, Gazze'ye yönelik saldırıların durması için uluslararası alandaki her girişimi desteklediklerini kaydetti.

"ULUSLARARASI KURUMLAR BAŞARISIZ OLDU"

Irak Başbakanı Sudani ise, Gazze konusunda, uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.

Gazze halkına yönelik bir aydır süren saldırılara ve ambargolara işaret eden Sudani, "Uluslararası kurumlar üzerlerine düşen görev ve yükümlülükleri yerine getirmede başarısız oldu." dedi.

Batılı ülkelerin savaşın yayılmamasını istediklerine ilişkin açıklamalarına değinen Sudani, "Savaşın yayılmamasını istemeyenler, İsrail'in saldırıları durdurması için baskı uygulasınlar." ifadesini kullandı.

Tahran'da resmi temaslarda bulunan Sudani, dün Bağdat'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmüştü.