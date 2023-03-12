İran'dan ayrılıkçı ''Nidal Hareketi'' lideri Cab'a idam cezası

İsveç-İran vatandaşı olan ve İran'da faaliyet gösteren ayrılıkçı "Nidal Hareketi" (Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi) lideri Habib Ferecullah Cab'a idam cezası verildi. Nidal Hareketi'nin kurucularından olan Cab'a, 2018'de ülkenin güneybatısında bulunan Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz şehrinde askeri geçiş töreni sırasında gerçekleşen terör eylemini tasarlamak suçundan idam cezası verilirken, kararın İran Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandığı belirtildi. İran Yüksek Mahkemesi Halkla İlişkiler Müdürü Emri Haşimi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Habib Ferecullah Cab'ın idam cezası, başında olduğu Nidal Hareketi'nin Huzistan eyaletinde 274 kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan eylemler düzenleyerek yeryüzünde bozgunculuk çıkartması nedeniyle Yüksek Mahkeme tarafından onaylandı" ifadelerini kullandı.



NİDAL HAREKETİ

İran'da El Ahvaziye adıyla bilinen örgüt 1999'da İran dışında yaşayan bir grup Arap tarafından İran'daki "Arap halkını özgürleştirme" hedefiyle kuruldu. Arapların çoğunlukta bulunduğu Huzistan eyaletinin özerkliğini isteyen hareket, adını ilk olarak 2005'te gerçekleştirdiği saldırılar ile duyurdu. Örgüt, Huzistan eyaletinde kamu kurumları, petrol tesisleri ve askeri karargahlar da dahil 13 noktaya bombalı saldırılar düzenledi. Örgüt ayrıca 2017'da İran'ın Huzistan Eyaleti İstihbarat Şefi Hüseyin Şerefi'yi öldürmekten de sorumlu tutuldu.



AHVAZ'DA TERÖR SALDIRISI

Nidal Hareketi'nin ismini duyurduğu son eylem 2018'de Ahvaz'da askeri geçiş töreni sırasında gerçekleştirdiği terör saldırısı oldu. Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz şehrinde 2018'de İran-Irak savaşının yıl dönümü için düzenlenen askeri geçiş töreni sırasında silahlı terör saldırısı meydana gelmiş, saldırıda 25 İran vatandaşı hayatını kaybetmiş, 60 kişi ise yaralanmıştı. Saldırının ardından Nidal Hareketi "Ahvazuna" isimli Arapça yayın organı ile terör saldırısını üstlendiğini duyurmuştu.

İran İstihbarat Bakanlığı, 12 Kasım 2020'de yayınladığı bildiride, Nidal Hareketi lideri ve Ahvaz'da gerçekleşen terör saldırısının planlayıcısı Habib Ferecullah Cab'ın İran Emniyet Güçleri tarafından yakalandığını duyurmuştu. (İHA)