İran'dan Güney Kore'ye 850 milyon dolar tazminat davası

İran, ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore tarafından bloke edilen 6 milyar dolar mal varlığını bloke ederek, paranın değer kaybetmesine ne olduğu gerekçesiyle Seul yönetimine 850 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

KAYNAK: İHA
İran'dan Güney Kore'ye 850 milyon dolar tazminat davası

İran, ABD yaptırımları nedeniyle 6 milyar dolar mal varlığını bankalarda tutarak zaman içerisinde mal varlığının değer kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle Güney Kore’ye 850 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Güney Kore bankalarında bloke edilen mal varlığının uzun bir süre Güney Kore yerel parası Won cinsinden tutulmasıyla yaşanan maddi zarar nedeniyle açılan davada İran, Seul yönetimini "eylemsizlik" ve "para transferini geciktirmek" ile suçladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, İran'ın bloke edilen mal varlığının Katar'daki İran hesaplarına transfer edilmesine rağmen yaşanan maddi zarar nedeniyle Güney Kore yönetimine açılan davanın takipçisi olacaklarını belirtti. Ferzin, konuya ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.

ABD-İRAN ARASINDA MAHKUM TAKASI

Tahran ile Washington yönetimleri 10 Ağustos'ta yaptırımlar nedeniyle Güney Kore'de tutulan İran'a ait 6 milyar dolarlık mal varlığının serbest bırakılması ve mahkum takasının yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Paranın Katar'daki bankaya ulaşmasının ardından ABD hapishanelerinde tutulan 5 İranlı mahkum ile İran'da tutuklu bulunan 5 ABD'linin serbest bırakılmıştı.

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