İran’dan iki ülkeye itidal çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin artmasından derin endişe duyduklarını belirterek her iki tarafı da itidalli olmaya çağırdı.

Hindistan'ın Pakistan'ın Azad Keşmir, Bahawalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerini hedef alan ve 26 sivilin ölümüne yol açan füze saldırılarının ardından İran'dan bölgedeki gerilime ilişkin açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduklarını belirterek her iki tarafı da itidalli olmaya çağırdı. İran'ın ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, devletlerarası ilişkilerde ise güç kullanımından kaçınılması gerektiği yönündeki ilkesel tutumuna dikkat çeken Bekayi, İran ile köklü dostluk bağlarına sahip Hindistan ve Pakistan arasında tansiyonun yükselmesinin endişe verici olduğunu vurguladı. Tarafların tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar atması gerektiğine işaret eden Bekayi, özellikle İsrail gibi üçüncü tarafların mevcut krizden fayda sağlamasının engellenmesi gerektiğini belirtti.