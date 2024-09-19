İran'dan Lübnan kararı: Yaralılar getirilecek

Düzenleme: Kaynak: DHA
İran'dan Lübnan kararı: Yaralılar getirilecek

Lübnan'das çağrı cihazlarının patlaması neticesinde yaralanan kişilerin bazıları, İran tarafından ülkede tedavi altına alıncak.

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla yaralanan kişilerin bazıları, İran tarafından ülkede tedavi edilecek.

BEYRUT'A GÖTÜRÜLDÜ

İran Kızılayı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Lübnan'daki terör olayının mağdurlarının tedavi sürecinin devam etmesi için İran'a naklediliyor. Şunu söylemek gerekir ki; Kızılay'a bağlı gönüllü bir sağlık ve yardım ekibi, yaralıların durumlarının incelenmesi ve tedavi sürecinin devam etmesi için ülkeye nakledilmesi amacıyla bugün erken saatlerde dernek başkanının huzurunda Beyrut'a gönderildi" denildi.

Görüntülerde, çok sayıda ambulansın yaralıları havalimanına taşıdığı ve yaralıların uçaklara götürüldüğü anlar yer aldı.

İran'dan Lübnan kararı: Yaralılar getirilecek

İran'dan Lübnan kararı: Yaralılar getirilecek

İran'dan Lübnan kararı: Yaralılar getirilecek

İran'dan Lübnan kararı: Yaralılar getirilecek

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