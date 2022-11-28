İran Galler'i yendi. 715 mahkum serbest kalacak

EFE haber ajansı Mizan'a göre, karar bugün İran Yargı Başkanı Gholamhosein Mohseni Ejei tarafından "milli futbol takımının gururlu zaferini" kutlamak için açıklandı.

Ülkedeki 12 cezaevinden tahliye edilecek olan 715 hükümlü, yalnızca güvenlik görevlilerine saldırmak, özel mülkü yakmak veya Kuran yakmak suçlarından cezaevinde olmayan tutukluları etkileyecek.



Ancak ülkedeki "son olaylar" sırasında gözaltına alınan kişiler, Eylül ortasından bu yana İran'ı sarsan protestolara açık bir şekilde atıfta bulunarak serbest bırakılacak.