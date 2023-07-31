İran'dan Pakistan'daki bombalı saldırıya kınama

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı.

KAYNAK: AA
İran'dan Pakistan'daki bombalı saldırıya kınama

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Reisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’e gönderdiği mesajda, "İran halkı adına zatıalinize, dost ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı ve taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

"UTANÇTAN BAŞKA BİR SONUÇ GETİRMEYECEK"

Reisi, ayrım gözetmeyen bu terör eylemini kınadığını belirterek, “Bu tür insanlık dışı ve suç teşkil eden eylemlerin, faillerine ve emrini verenlere utançtan başka bir sonuç getirmeyeceğine inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İRAN MAKAMLARINDAN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI GELDİ

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör saldırısını şiddetle kınadığını kaydederek Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari, Pakistan hükümeti ve halkına taziyelerini iletti.

Abdullahiyan, “Terörizm ve aşırılıkla etkin mücadele, iki ülkenin ortak güvenlik endişesidir. Terörizm, çağımızın uğursuz bir olgusudur.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise İran’ın, Pakistan’ın yanında olduğunu vurgulayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da şifa dilediğini belirtti.

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, dün koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıda, 40 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
Yapay zeka yarışı su kaynaklarını kurutuyor. Google tek başına 21 milyar litre su kullandı Teknoloji - Otomotiv
Yapay zeka yarışı su kaynaklarını kurutuyor. Google tek başına 21 milyar litre su kullandı
Kafa kafaya çarpışan iki araçtaki 6 kişi ölümden döndü. Kaza anı saniye saniye görüntülendi Güncel
Kafa kafaya çarpışan iki araçtaki 6 kişi ölümden döndü. Kaza anı saniye saniye görüntülendi
Polis her yerde onu arıyordu. Cansız bedeni arabasından 1 kilometre uzakta bulundu Güncel
Polis her yerde onu arıyordu. Cansız bedeni arabasından 1 kilometre uzakta bulundu
Tepkilerin hedefi haline gelen Danimarka'dan Kur'an yakma eylemlerine müdahale açıklaması Dünya
Tepkilerin hedefi haline gelen Danimarka'dan Kur'an yakma eylemlerine müdahale açıklaması
Bjelica: Bizi düşündüren sakatlıklar Spor
Bjelica: Bizi düşündüren sakatlıklar
Tamir yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti Güncel
Tamir yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti