İran'dan saldırı sornası ilk açıklama: Kalıcı sonuçlar doğuracak

ABD, sabah saatlerinde İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan kentlerindeki nükleer tesislerini vurdu. Saldırı tüm dünyada yankı uyandırırken çatışmalar yeni bir seviyeye ulaştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin ülkesine yönelik hava saldırısının kabul edilemez olduğunu, kalıcı sonuçlara yol açacağını bildirdi.

Erakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin ülkesine yönelik saldırısını değerlendirdi.

"ANLAŞMALAR İHLAL EDİLDİ"

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olduğunu hatırlatan Erakçi, Washington yönetiminin ülkesinin "barışçıl nükleer tesislerine" saldırarak BM Şartı, uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nı (NPT) ihlal ettiğini belirtti.

Erakçi, "Bu sabah yaşananlar kabul edilemez olup kalıcı sonuçlar doğuracaktır. BM'nin her bir üyesi, son derece tehlikeli, kanunsuz ve suç teşkil eden davranış karşısında alarma geçmeli." ifadelerini kullandı.

Bakan Erakçi, Tahran'ın, BM Şartı ve meşru müdafaa hakkı tanıyan hükümleri doğrultusunda "egemenliğini, çıkarlarını ve halkını savunmak için" tüm seçenekleri saklı tuttuğu mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

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