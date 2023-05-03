İran'dan Suriye'ye tarihi ziyaret gerçekleşti

Yaklaşık 13 yılın ardından İran yönetimi Suriye'yi ziyaret etti.

İran'dan Suriye'ye tarihi ziyaret gerçekleşti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13 yılın ardından Suriye'ye ilk üst düzey ziyareti gerçekleştirdi. Reisi, başkent Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

aw883278-10.jpg

İran’dan Suriye’ye 2010’yıldan bu yana ilk üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

aw883278-06.jpg

İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre heyetler arası yapılan görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü, iki ülke arasında ekonomik, ticari ve askeri iş birliği ile Suriye'nin yeniden inşasına ilişkin konuların ele alındığı belirtildi.

aw883278-09.jpg

''SURİYELİLERİN YANINDA OLACAĞIZ''

Görüşmede, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı iç savaş sonrası Suriye'de istikrarı sağladığı için tebrik eden Reisi, İran ile Suriye arasındaki ilişkilerin bölgesel ve uluslararası müdahalelere rağmen devam ettiğini söyledi. Reisi, "İran ve Suriye ilişkileri Kasım Süleymani'nin akıtılan kanı ile birbirine bağlandı. Bu isim, iki ülke arasındaki kalıcı ve güçlü ilişkinin şifresidir" dedi.

Suriye'de iç savaşın sona erdiğini ve sorunların geride kaldığını vurgulayan Reisi, Suriye'nin tüm yaptırım ve tehditlere rağmen zafer kazandığını belirterek, "İran olarak terör ile mücadelede Suriye devleti ve halkının nasıl yanında olduysak, bu ülkenin kalkınması ve gelişmesi için de yine Suriyelilerin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise, İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye destekleri için teşekkür ederek, "Suriye halkı ve devleti dost ve kardeş İran halkının yardım ve desteklerini hiçbir zaman unutmayacak. İran ile ilişkimiz birçok önemli tecrübelere ve zengin iş birliğine dayanıyor. En zor şartlarda dahi iki ülke ilişkisi bölgedeki tüm siyasi ve askeri fırtınalara rağmen istikrarlı ve kalıcı oldu" şeklinde konuştu.

aw883278-07.jpg

İRAN'IN BÖLGEDE AKTİF ROL OYNAMASI İSTENDİ

Ayrıca Esad, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması ve Suriye'nin yeniden inşası için İran'ın aktif rol almasını istedi.
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin 2 günlük Suriye ziyaretinde iki ülke arasında ekonomi, ticaret, güvenlik ve askeri konularda "İran-Suriye Kapsamlı Stratejik İş Birliği" anlaşmasının imzalanması bekleniyor.
İran’dan Cumhurbaşkanlığı düzeyinde en son ziyaret 2010'da, dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından Şam'a gerçekleştirilmişti. Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ise İran’dan ülkeye üst düzey ziyaret gerçekleştirilmemişti. (İHA)

aw883278-01.jpg

aw883278-02.jpg

aw883278-03.jpg

aw883278-04.jpg

aw883278-05.jpg

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Son Haberler
Canan Kaftancıoğlu: Zorunlu mitinge katılacaklar, söz sizin için de geliyoruz Siyaset
Canan Kaftancıoğlu: Zorunlu mitinge katılacaklar, söz sizin için de geliyoruz
İş yeri kiraları için zam oranı belli oldu Ekonomi
İş yeri kiraları için zam oranı belli oldu
Seçime 11 gün kala son anket sonuçları yayımlandı: Saray'a iki kötü haber birden Siyaset
Seçime 11 gün kala son anket sonuçları yayımlandı: Saray'a iki kötü haber birden
Mersin’de çiçek toprağı kazan kadın el bombası buldu Yaşam
Mersin’de çiçek toprağı kazan kadın el bombası buldu
Üsküdar'da ünlü oyuncunun afişlerine boyalı sansür Magazin
Üsküdar'da ünlü oyuncunun afişlerine boyalı sansür
Bosna Hersek'te federasyon hükümeti göreve başladı Dünya
Bosna Hersek'te federasyon hükümeti göreve başladı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Güncel
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı