İran’dan tüm dünyayı korkutan açıklama! İsrail ve ABD’ye ültimatom

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından İsrail ve ABD ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hamaney, “İran'ın büyük milletine birkaç tebrik mesajı sunmayı gerekli görüyorum. İlk olarak; sahte Siyonist rejime karşı elde edilen zafer için tebrikler. Bütün o gürültüye, bütün o iddialara rağmen, Siyonist rejim İran’ın darbeleri altında neredeyse çöktü ve ezildi” dedi.

"İRAN, AMERİKA'NIN YÜZÜNE SERT BİR TOKAT ATTI"

İkinci tebriğin ‘İran'ın Amerikan rejimine karşı kazandığı zafer’ için olduğu belirten Hamaney, “Amerikan rejimi, eğer müdahale etmezse Siyonist rejimin tamamen yok olacağından korktuğu için doğrudan savaşa girdi. Ancak bu savaşta hiçbir şey elde edemedi. Burada da İran galip geldi ve karşılığında Amerika'nın yüzüne sert bir tokat attı” ifadelerini kullandı.

“HERHANGİ BİR SALDIRI OLMASI DURUMUNDA, DÜŞMAN KESİNLİKLE AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEKTİR”

Hamaney, sözlerine şu şekilde devam etti,

“Yaklaşık 90 milyonluk bir millet, tek ses, omuz omuza birleşerek silahlı kuvvetleri destekledi. İran milleti, seçkin karakterini ortaya koydu ve gerektiğinde bu milletin tek ses olarak duyulacağını gösterdi. İran’ın bölgedeki kilit ABD merkezlerine erişimi olması ve istediği zaman harekete geçebilmesi önemli bir husustur. Bu tür bir eylem gelecekte de tekrarlanabilir. Herhangi bir saldırı olması durumunda, düşman kesinlikle ağır bir bedel ödeyecektir.”