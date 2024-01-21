İran’dan yeni taktik. Başörtüsü takmayan kadınlara ulaşmak için bakın ne yaptılar

İran’da zorunlu hicap uygulamasına uymayan kadınların sayısı artmaya devam ediyor.

İran’ın molla ve medreseler şehri Kum’da bu yasağa uymayanlar için yeni bir yöntem uygulanıyor. İran devleti, başörtüsü yasağına uymayan kadınlara SMS ile mesaj göndererek yasağa uymaları gerektiğini hatırlattı.

BAŞÖRTÜSÜ TAKMAYAN İRANLI KADINLARA 53 BİN SMS GÖNDERİLDİ

Fars takviminin başlangıç tarihi Mart’ın 2023 yılından bu yana Kum şehrinde 74 bin kadının başörtüsü takmadığı tespit edildi. Yapılan bu ihlallere karşı kadınların cep telefonuna toplam 53 bin SMS uyarı mesajı gönderildi.

Başörtüsü takmayan kadınların 7 bin otomobiline el konuldu. Tahran’a 150 kilometre mesafedeki Kum şehri aynı zamanda önemli bir otoyol geçiş güzergahı.

İran devleti geçtiğimiz yıl başörtüsü yasağını ihlal edenlere karşı tedbirlerini sıklaştırdı. Kum’da yasağın ihlal edildiği onlarca cafe ve restaurant kapatıldı. İran Güvenlik güçleri, fiili kontrollerin yanında sosyal medya paylaşımları üzerinden de başörtü yasak ihlallerini tespit ediyor.

İran’da Eylül 2022 tarihinde kadınların öncülüğünde başlatılan protestoların ardından gittikçe daha fazla kadın başörtüsü takma mecburiyetine karşı tavır sergiliyor.

Rejimin muhafız mollaları ise başörtüsünü en önemli siyasi sembol aracı olarak görüyor ve ihlallere karşı sert tavır alınmasını istiyor.

BAŞÖRTÜSÜ TAKMAYAN KADINLARA HAPİS VE PARA CEZASI

Başörtüsü takmayan kadınlara karşı yeni çıkartılan fakat henüz uygulamaya geçirilmeyen bir yasa hapis cezası ve kırbaç gibi çok ağır yaptırımlar öngörülüyor. Beş yıla kadar hapis cezasının yanı sıra yaklaşık 5 bin euro karşılığına eşit para cezaları da yeni yasayla mümkün hale gelecek.

Yeni yasada karara uymayan yabancı kadınların sınır dışı edileceği bildirilirken İranlı kadınlara ise 15 yıla kadar meslek yasağı verilecek.