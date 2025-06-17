İran'ın ardından sıra Türkiye'ye gelecek korkusu niye pompalanıyor? Levent Gültekin’den çarpıcı yorum

Gazeteci Levent Gültekin, İran-İsrail savaşının Türkiye’ye etkileri üzerine yaptığı değerlendirmede, savaşın uzaması halinde iç siyasette ciddi değişimler yaşanabileceğini öne sürdü. Gültekin, güvenlik endişesi toplumun en hassas olduğu konuların başında geldiğini ve bu durumun siyasi tartışmaların önüne geçerek iktidarın kendine daha fazla alan açmasına neden olabileceğini iddia etti.

YouTube kanalında konuyu değerlendiren Gültekin, savaşın Türkiye’de yaratacağı güvenlik kaygısının, iktidarın yeni politikalar geliştirmesine zemin hazırlayabileceğini dikkat çekerek şunları söyledi:

Savaşın uzun sürmesi halinde iç siyasete çok ciddi etkisi olacaktır. Dünyada yapılan araştırmalarda toplumun en olduğu hassas olduğu, en tedirgin olduğu şey güvenlik endişesi yani yoksulluk değil, açlık değil evsizlik değil, barınma değil, güvenlik birinci sırada. Bu güvenlik endişesi artan toplumlarda siyaset yapılamaz hale geliyor. Başka konular tartışılamaz oluyor.

Güvenlik endişesi had safhada olduğu için savaşın uzamasıyla beraber Türk ekonomisine yapacağı olumsuz etki Türkiye'nin kendi içindeki o tartışmaların oradaki savaşın kendi içinde yaratacağı tartışmalar, bütün bunlara baktığımızda siyasette alan daha da daralacak, iktidar biraz daha kendine alan açmış olacak. İran'dan sonra sıra Türkiye'de mi dediğimiz o meşhur duygu var ya o duygu bir kere bütün milletin hafızasına yer etmiş.

TOPLUMU SAVAŞ KORKUSUYLA TESLİM ALMA İHTİMALLERİ ÇOK YÜKSEK

İran'dan sonra Türkiye'de mi gelecekler düşüncesinin yarattığı güvenlik endişesiyle beraber bize şunu pazarlamaya başlayacaklar, ülkemiz İran'dan sonra bir hedef halinde iç barışımızı sağlamak ve rejimin daha da kurumsallaşmasını sağlamak için yeni bir anayasa yapmamız lazım, ülkemizi korumamız lazım diye toplumu savaş korkusuyla teslim alma ihtimalleri çok yüksek olarak görüyorum. İçeride iktidar birlik olalım savaş var etrafımızda duygusunu siyasetin ana belirleyici odağına dönüştürecektir diye düşünüyorum. Ülkemize sahip çıkalım psikolojisi iktidarın lehine olacaktır. Dünyanın her yerinde böyle, insanlar panik yaptığında gördükleri en güçlü liderin etrafına toplanırlar hiç değişmez kuraldır bu ve muhtemelen iktidar da bunu istismar edip dibine kadar kullanacaktır.