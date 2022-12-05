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İran'ın bazı şehirlerinde esnaf kepenk kapattı

İran'da Mahsa Emini gösterileri kapsamında yapılan "3 günlük genel grev" çağrıları üzerine bazı şehirlerde esnaf kepenk kapatırken, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei "esnafın kepenk kapatmaya zorlandığını" öne sürdü.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 17:04
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İran'ın bazı şehirlerinde esnaf kepenk kapattı

İran'ın bazı şehirlerinde esnaf kepenk kapattı
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 5-7 Aralık tarihleri için yapılan "genel grev ve boykot" çağrıları sonrası başkent Tahran'ın yanı sıra Zahidan, İslamşehr, Arak, Kirman, Şiraz, İsfahan, Kazerun, İylam, Kirmanşah, İsfahan, Senendec, Sakız, Urumiye, Bukan ve Bojnurd kentlerinde esnafın kepenk kapattığı görüldü.

Bender Abbas kentindeki El Mehdi Alüminyum Fabrikası çalışanları da iş durdurarak greve destek verdi.

- Yargı Erki Başkanı'ndan "esnafın kepenk kapatmaya zorlandığı" iddiası

Öte yandan rejime yakınlığıyla bilinen bazı sosyal medya hesaplarından açık dükkanlara ait görüntüler paylaşılırken, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de düzenlediği basın toplantısında esnafın kepenk kapatmaya zorlandığını öne sürerek kepenk kapatanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Ejei, "Tüccar ve dükkan sahiplerinin kalp ve zihinlerinde terör estirip dükkanlarını kapatmazlarsa ateşe vermekle tehdit edenler, insanlara zarar verme suçu işlemişlerdir. Yargı ve emniyet makamları bunları tespit etmeli, gözaltına almalı ve yargılamalıdır." dedi.

- Mahsa Emini gösterileri

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı. (AA)

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