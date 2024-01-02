İran’ın BRICS üyeliği resmen başladı

Kaynak: İHA
İran’ın BRICS üyeliği resmen başladı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın BRICS üyeliğinin resmi olarak başladığını açıkladı.

Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İran'ın bugün itibarıyla BRICS’e resmi olarak tam üye olduğunu duyuran Kenani, “BRICS, yeni üyesinin katılımıyla uluslararası dengelerde yeni bir konum elde etti. İran, BRICS’in çok yönlülüğü, potansiyel ve fırsatlarından yararlanmayı her zaman ciddiyetle takip etmiş ve BRICS çok yönlü işlevselliğiyle uluslararası alanda İran’a çok yönlü fırsatlar sunmuştur” ifadelerini kullandı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS ülkelerinin liderleri, 24 Ağustos 2023 tarihinde 15'incisi düzenlenen zirvede üye ülke sayısını artırma kararı aldı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Arjantin ve Etiyopya BRICS üyeliğine davet edildi.

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