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İran'da kontrol noktasına saldırı: 1 asker öldü, 2 polis yaralandı

İran'ın güneydoğusunda ybulunan Sistan-Beluçistan eyaletinde silahlı bir grubun kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 12:04
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İran'ın güneydoğusundaki kontrol noktasına saldırıda 1 asker öldü, 2 polis yaralandı

İran'da kontrol noktasına saldırı: 1 asker öldü, 2 polis yaralandı
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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi, dün gece eyaletin Zahidan kentinde silahlı bir grubun, kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıya güvenlik güçlerinin karşılık verdiğini aktaran Kanberi, olayda 1 askerin öldüğünü, 2 polisin de yaralandığını ifade etti.

Kanberi, çatışma sonrasında kaçan saldırganların kimlik tespiti ve yakalanmaları için geniş kapsamlı çalışma başlatıldığını belirtti. (AA)

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