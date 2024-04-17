İran’ın İsrail’e saldırısında şok iddia

İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarının ardından tüm dünyanın gözleri İsrail’in misillemesine çevrildi. Bu saldırı hakkında askeri analistlerin yaptığı yorumlar, İran’ın gerçekleştirdiği saldırının yüksek koreografili bir gösteri olduğu yönündeydi.

New York Times’ın yaptığı analizde, geçtiğimiz cumartesi günü İran tarafından yapılan saldırıların İsrail’in İran’a savaş başlatmayacağı şekilde düzenlendiği ileri sürüldü. İsrail tarafından düşürülen 300'den fazla insansız hava aracı ve füze, minimum hasar verirken maksimum drama yaratmak amacıyla tasarlandığı ifade edildi.

FÜZELERİN İSABET ETMEMESİ PLAN DAHİLİNDEYDİ

Askeri uzmanlar ve savunma yetkilileri, İran’ın İsrail’e fırlattığı insansız hava araçları ve füzelerin çok azının hedefleri bulduğunu ve bu surumun yüksek ihtimalle bir plan gereği olduğunu ifade etti.

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla açıklama yapan iki İran Devrim Muhafızı yetkilisi, İran’ın saldırıları İsrail’e bir uyarıda bulunacak fakat bir savaşa yol açmayacak şekilde planladığını aktardı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ise, İran’ın çevresinde bulunan ülkeleri 72 saat önceden uyardığını söyledi.