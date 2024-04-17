İsrail beş bin doğmamış canı yok etti. Görülmemiş katliam

Kaynak: Reuters
İsrail beş bin doğmamış canı yok etti. Görülmemiş katliam
Gazze'de 7 Ekim'den beri katliamı sürdürdüğü İsrail’in ana embriyo merkezini vurarak 5 bin doğmamış canı da yok ettiği ortaya çıktı.

İsrail, Filistin’e yönelik başlattığı katliamlarına aralıksız devam ediyor. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği saldırıda şimdiye kadar yaklaşık 34 bin insanı katleden İsrail hakkında her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.

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Son olarak, Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda bir doğum merkezini hedef aldığı ve saldırı sonucu ve binlerce embriyo ile döllenmeye hazır yumurtanın yok olduğu ortaya çıktı.

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BİNLERCE EMBRİYO YOK EDİLDİ

İsrail'in Aralık ayında Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda Al Basma IVF isimli doğum merkezi de vuruldu. Merkezdeki embriyo biriminde bulunan 5 sıvı nitrojen tankının hasar görmesi neticesinde, dondurulmuş 4000 bin embriyo, 1000 sperm örneği ve yumurta yok edildi.

İsrail, böylelikle yaptığı katliamlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

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BİNLERCE AİLENİN ÇOCUK HAYALİ YOK OLDU

1997 yılında doktor Bahaeldeen Ghalayini tarafından kurulan klinik, çocuk sahibi olmak isteyen binlerce Filistinlinin son umuduydu.

Ghalayini, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu potansiyel 5 bin canın aileler için ne anlama geldiğini biliyoruz" diyerek bu Filistinli ailelerden birçoğunun artık çocuk sahibi olma umudunun yok olduğunu ifade etti.

Al Basma Merkezi, Gazze'de embriyoların depolandığı ana merkez görevini yürütüyordu.

Merkezin yöneticilerinden Muhammed Ajur, İsrail'in saldırıları yoğunlaştırması neticesinde nitrojen tanklarındaki sıvı düzeyinin düşmesiyle ve elektrik sevkiyatının da kesilmesiyle dondurulmuş embriyoları korumanın çok zorlaştığını aktardı.

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