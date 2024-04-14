İran'ın yolladığı ilk İHA'lar İsrail’e böyle giriş yaptı

İran'ın Şam'da yer alan büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
Saldırıdan günler sonra beklenen İran’ın misilleme saldırısı başladı.
İran, İsrail'e 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve balistik füze saldırısı düzenledi.
İHA'LAR İSRAİL HAVA SAHASINA GİRDİ
Tahran yönetiminin gönderdiği insansız hava araçlarının ilk dalgası İsrail hava sahasına girdi.
Sosyal medyaya yansıya görüntülerde İsrail hava savunma sistemlerinin İran İHA’larına karşılık verdiği görüldü.
Öte yandan, sokaklarda bulunan İsrailli sivillerin de yere yatarak siper aldığı kameraya yansıdı.
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