İranlı adam ailesinden 12 kişiyi öldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
İranlı adam ailesinden 12 kişiyi öldürdü
İran'ın Kirman eyaletinde bir kişi, farklı evlerde bulunan babası ve erkek kardeşi dahil ailesinden 12 kişiyi kalaşnikof tüfekle vurarak öldürdü.

İran'ın Kirman eyaletinde meydana gelen olayda bir kişi, akrabalarını vurarak öldürdü.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Kirman eyaletinin Faryab ilçesinde yaşanan aile içi anlaşmazlık sonucu bir kişi sabah saatlerinde farklı evlerde bulunan babası ve erkek kardeşi dahil ailesinden 12 kişiyi kalaşnikof tüfekle vurarak öldürdü.

Yaşanan dehşet verici olaydan sonra kaçan 30 yaşındaki saldırgan, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda ölü olarak ele geçirildi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Kerman Eyaleti Emniyet Müdürü Nasir Ferşid, “Eyalete bağlı Faryab şehrinin kırsal kesimlerinde yaşayan 30 yaşındaki İranlı genç, ailesiyle yaşadığı tartışma sırasında akrabalarından 12 kişiyi kalaşnikof silahıyla öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı belirlendi. Olayın ardından başlatılan arama çalışmalarında yeri tespit edilen zanlı, yakalama operasyonu sırasında çıkan çatışmada vurularak öldürüldü. Öte yandan cinayette kullanılan ve polis memurlarına ateş ettiği silah da ele geçirildi” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar atasözünün anlamı nedir?
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır atasözünün anlamı nedir?
Konut satışları düşerken fiyatlar neden artıyor? Uzman isim krizin nedenini açıkladı Ekonomi
Konut satışları düşerken fiyatlar neden artıyor? Uzman isim krizin nedenini açıkladı
Yok olduğu sanılan canlı yeniden ortaya çıktı. 100 yıl sonra tekrar görüldü Dünya
Yok olduğu sanılan canlı yeniden ortaya çıktı. 100 yıl sonra tekrar görüldü
Kafes-42 operasyonunda 12 gözaltı Gündem
Kafes-42 operasyonunda 12 gözaltı
Beşiktaş evinde Gaziantep'e 5 attı. Kötü gidişe dur dedi Spor
Beşiktaş evinde Gaziantep'e 5 attı. Kötü gidişe dur dedi
Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı Gündem
Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı