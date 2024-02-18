İranlı adam ailesinden 12 kişiyi öldürdü

İran'ın Kirman eyaletinde meydana gelen olayda bir kişi, akrabalarını vurarak öldürdü.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Kirman eyaletinin Faryab ilçesinde yaşanan aile içi anlaşmazlık sonucu bir kişi sabah saatlerinde farklı evlerde bulunan babası ve erkek kardeşi dahil ailesinden 12 kişiyi kalaşnikof tüfekle vurarak öldürdü.

Yaşanan dehşet verici olaydan sonra kaçan 30 yaşındaki saldırgan, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda ölü olarak ele geçirildi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Kerman Eyaleti Emniyet Müdürü Nasir Ferşid, “Eyalete bağlı Faryab şehrinin kırsal kesimlerinde yaşayan 30 yaşındaki İranlı genç, ailesiyle yaşadığı tartışma sırasında akrabalarından 12 kişiyi kalaşnikof silahıyla öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı belirlendi. Olayın ardından başlatılan arama çalışmalarında yeri tespit edilen zanlı, yakalama operasyonu sırasında çıkan çatışmada vurularak öldürüldü. Öte yandan cinayette kullanılan ve polis memurlarına ateş ettiği silah da ele geçirildi” ifadelerini kullandı.