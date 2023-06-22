İranlı Kürt gruplar Süleymaniye’de çatıştı: 2 kişi öldü

Irak’ın Süleymaniye kentinde, İranlı muhalif Kürt gruplar arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.

İranlı Kürt gruplar Süleymaniye’de çatıştı: 2 kişi öldü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir süredir birleşme müzakereleri gerçekleştiren Kürdistan Emekçiler Topluluğu ile İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu arasında Süleymaniye’nin Zirguez bölgesinde silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada Kürdistan Emekçiler Topluluğu üyesi iki kişinin öldüğü kaydedildi.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen İranlı Kürt muhalif gruplar, yıllardır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
CHP’de 81 il başkanından ortak açıklama Siyaset
CHP’de 81 il başkanından ortak açıklama
AKP'nin bir kalesinde daha ekmeğe dev zam. Oy verenler eğleniyor musunuz? Ekonomi
AKP'nin bir kalesinde daha ekmeğe dev zam. Oy verenler eğleniyor musunuz?
Ünlü şarkıcı neye uğradığını şaşırdı! Sahneye fırlayan hayranı tokat attı Magazin
Ünlü şarkıcı neye uğradığını şaşırdı! Sahneye fırlayan hayranı tokat attı
Ünlü oryantal Tanyeli'nin eşi hastane odasından paylaştı. Pankreas kanseri teşhisi konmuştu Magazin
Ünlü oryantal Tanyeli'nin eşi hastane odasından paylaştı. Pankreas kanseri teşhisi konmuştu
İmamoğlu Erdoğan ve AKP'nin engellemelerine rağmen 4 yılda yaptıklarını anlattı Güncel
İmamoğlu Erdoğan ve AKP'nin engellemelerine rağmen 4 yılda yaptıklarını anlattı
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı Güncel
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı