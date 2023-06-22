İranlı Kürt gruplar Süleymaniye’de çatıştı: 2 kişi öldü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir süredir birleşme müzakereleri gerçekleştiren Kürdistan Emekçiler Topluluğu ile İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu arasında Süleymaniye’nin Zirguez bölgesinde silahlı çatışma çıktı.
Çatışmada Kürdistan Emekçiler Topluluğu üyesi iki kişinin öldüğü kaydedildi.
İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen İranlı Kürt muhalif gruplar, yıllardır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.