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  • Özcan Deniz düğüne karşı çıkan annesi hakkında konuştu. İranlı modacı Samar Dadgar ile evlenmişti

Özcan Deniz düğüne karşı çıkan annesi hakkında konuştu. İranlı modacı Samar Dadgar ile evlenmişti

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz hafta kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu. Deniz, evliliğine karşı çıkan ve düğüne katılmayan annesi hakkında ilk kez konuştu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 11:11
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İranlı modacı Samar Dadgar ile evlenmişti! Özcan Deniz düğüne karşı çıkan annesi hakkında konuştu 

Özcan Deniz düğüne karşı çıkan annesi hakkında konuştu. İranlı modacı Samar Dadgar ile evlenmişti
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Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ve kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar, ile sessiz sedasız evlenmişti. Çift nikah sonrası balayı tatili için Dubai'ye gitmişti.

Balayından dönen Özcan Deniz ve Samar Dadgar, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Mutlulukları yüzünden okunan çift, "Dostlarımız ve aile arasında küçük bir tören tercih ettik. Teşekkür ederiz iyi dilekleriniz için" dedi.

"AİLEVİ SORUNLARIMIZ AİLE ARASINDA KALACAKTIR"

Geçtiğimiz aylarda Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in bu evliliğe karşı olduğunu söylemişti.

Deniz, bu sorularla ilgili şöyle konuştu: "Ailevi sorunlarımız aile arasında kalıyor ve kalacaktır. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Cumartesi gecesi sahnem var diye erken döndük" 
 

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