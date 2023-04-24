İranlı turistler hastanelik oldu

Van’ın Özalp İlçesi'nde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda İranlı turistleri taşıyan minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs taklalar attıktan sonra durabildi. Araç içerisinde bulunan 12 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

İranlı turistler hastanelik oldu

Editör: Erhan Songür

Van-Özalp karayolu üzerindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında can kaybına neden olmayan bir kaza yaşandı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından etkili olan sağanak yağış yolları kaygan hale getirdi.

İsmi öğrenilemeyen minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü aracının hakimiyetini sağlamadı. İçinde 12 kişinin bulunduğu minibüs takla attıktan sonra durabildi.

41 AB 326 plakalı minibüste maddi hasar meydana gelirken, araç içinde bulunan çoğu İranlı turist 12 kişi yaralandı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

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