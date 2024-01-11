İranlı turistler kayak yapmaya gelip kayboldu

İran’dan Kars’a tatile gelen 3 turist, Sarıkamış’ta kayak yaptıkları sırada yollarını kaybetti. Kayakcılar JAK timlerince bulundu.

İranlı kayakçılar, Sarıkamış Kayak Merkezi’ne tatile gelmişlerdi ve kayak yaparken kayboldular.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine, Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri bölgede kar motorlarıyla arama çalışması başlattı ve İranlı kayakçıların pistin 3 kilometre uzağında ormanlık alan içerisinde olduklarını tespit etti . Bunun üzerine harekete geçen JAK timleri, kaybolan kayakçıları bularak otellerine dönmelerini sağladı .