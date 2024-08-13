İranlı uyuşturucu taciri Türkiye'de yakalandı

Kars'ta polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, bir İranlı yakalanarak tutuklandı. Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Önceden elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan 29 yaşındaki İranlı Hassan R. gözaltına alındı. Yapılan aramada Hassan R.'nin üzerinde 205 adet Sentetik Ecza Hap bulundu. Gözaltına alınan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkeme tarafından “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.