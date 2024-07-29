İrem Derici 'Genç erkeklerden hoşlanıyorum' dedi

İrem Derici, hafta sonu Çeşme Alaçatı'daki bir plajda konser verdi.

Konserde, Sezen Aksu'nun ünlü "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam" parçasını seslendiren Derici, şarkının "Benden selam söyleyin bütün aşklarıma" sözlerine atıfta bulunarak, "Aşk geçmişim oldukça geniş. Eski aşklarıma selam söylemeye kalksam bu iş üç hafta sürer" şeklinde espri yaptı.

Ayrıca, 37 yaşındaki şarkıcı, geçmişte bir evlilik yaşadığını belirterek, kendisinden daha genç erkekleri tercih ettiğini söyledi.

Ancak, bazı gençlerin yaşlarından çok daha büyük göründüğünü belirten Derici, "Geçenlerde 2003 doğumlu bir gence yaklaşırken, 2003'te ben 16 yaşındaydım. Gerçekten büyütülmüş gibi görünüyorlar. Artık gençlerden vazgeçtim" ifadelerini kullandı.