İrem Derici Google’dan neyi sildirmek istedi! İlk defa itiraf etti

Dobraca tavırları ve ilişkileriyle dikkat çeken İrem Derici, geçtiğimiz günlerde çocuk sahibi olma konusundaki düşüncelerini paylaşarak şaşırttı. “Benim istesem de çocuğum olmuyor” diyen Derici, rutin bir kontrol sırasında doktorunun kendisine, “Geçen sene aşırı yumurtluyordun, şu an yumurtlamıyorsun. Eğer ileride çocuk istemiyorsan, bu durumu dondurmamız gerek” dediğini anlattı. Evlilik ve çocuk düşünmediğini belirtirken, içten bir korku hissettiğini de ekledi.

GOOGLE'DAN SİLMEK İSTERDİM

Derici, programda yaptığı diğer bir itirafta ise, geçmişteki ilişkilerine dair bazı fotoğrafları silmek istediğini ifade etti. “Hayatımda ‘biraz toparlansa daha iyi olur’ diyeceğim şey gönül ilişkilerim. Google’da İrem Derici’nin sevgilileri yazınca çıkan fotoğraflar, sanki bir aile albümüne döndü. Onları hafızamdan silmem mümkün değil ama Google'dan silmek isterdim. Yorgun bir kalbe ve ruha sahibim; biraz dinlenmeye ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, “Görsem yüzüne bile bakmam diyeceğin biri var mı?” sorusuna ise “Daha kötüsü var, görsem balgam atarım suratına ve bildiğim bütün küfürleri ederim” yanıtını vererek, hırslarının geçmediğini ve bazı insanlara karşı duyduğu öfkeyi dile getirdi.