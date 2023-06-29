İrem Derici İbrahim Büyükak'ı tehdit etti

Editör: Özlem KIRAL

Şarkıcı İrem Derici, dün akşam Alaçatı'da bir mekanda sahneye çıktı. Ünlü popçu, bu kez elbise yerine pantolon ve büstiyer tercihiyle farklı bir tarz seçti. Derici'nin, yakın arkadaşı İbrahim Büyükak'a esprili çağrısı ve aldığı yanıt gündem oldu.

İbrahim Büyükak, 29 Aralık 2023 tarihinde vizyona girecek yeni filmi Mutluyuz'u geçtiğimiz günlerde tanıtıp, başrolü komedyen Yasemin Sakallıoğlu ile paylaşacağını duyurmuştu.

"BU FİLMDE BENİ DE OYNAT"

İrem Derici, bu açıklamanın ardından İbrahim Büyükak’a seslendi: Bu filminde de beni oynatmazsan güzel oğlunu kaçırırım bilgin olsun!

"SANA ROL YAZIYORUM"

İbrahim Büyükak ise “Bu filmde kendini oynayacaksın! Yazıyorum sana rol. Ben ve Yasemin’den sonra oyuncu kadrosunda ismi belli olan ilk sen oldun” cevabını verdi.

Büyükak’ın 2018 yılında dünyaevine girdiği Nurdan Büyükak ile Aslan adında iki yaşında bir oğulları bulunuyor.