İrem Derici sevgilisinin kulağını kopartıyordu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Şarkıcılık kariyerinin dışında özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren İrem Derici ile eski 'Survivor' yarışmacısı Atakan Işıktutan'ın aşkı doludizgin devam ediyor.

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için rotasını Ege'ye çeviren 36 yaşındaki ünlü şarkıcı, kendisinden yedi yaş küçük olan sevgilisi ile tatil sezonunu açtı.

Ünlü şarkıcı, tatilden kareleri art arda Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü şarkıcının, sevgilisinin kulağından ısırdığı eğlenceli bir görüntüye de sosyal medyada yer vermesi dikkat çekti.