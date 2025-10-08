Hakkında soruşturma başlatılan isimler arasında sunucu ve oyuncu Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu ile oyuncular Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Metin Akdülger ve Berrak Tüzünataç da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan kamuoyunda tanınan isimlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

19 KİŞİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NA GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında; aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Avukat Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Ziynet Sali ve Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu 19 kişi, ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

İREM DERİCİ’NİN AVUKATINDAN JET HIZINDA AÇIKLAMA

Şarkıcı İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer tarafından yapılan açıklamada, "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN SÖZLENECEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan ünlü şarkıcı İrem Derici’nin bir süredir aşk yaşadığı Melih Kunukcu ile bugün sözleneceği öğrenildi.

İrem Derici’nin sevgilisi ve arkadaşıyla çekindiği fotoğrafın altına bugün sözlenecekleri ifadeleri yer aldı.