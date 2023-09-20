İrem Derici takipçisinden gelen özel mesajı ifşa etti

Sosyal medya hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan ve yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı başaran İrem Derici, bu defa bir takipçisinin merakını giderdi ve bunun için de başka bir takipçisinden gelen direkt mesajı ifşa etti.

Instagram hesabından kendisine yöneltilen "Şimdi sana DM'ler geliyordur be İrem" sorusuna bir takipçisinden gelen mesajı paylaşarak yanıt veren Derici, böylelikle kısa süre önce bitirdiği ilişkisinin ardından şimdilik yeni bir ilişkiye hazır olmadığını da göstermiş oldu.

İrem Derici'nin paylaştığı mesaj ise şöyle:

"Merhaba İrem Hanım, Cumhuriyet dönemi eski para koleksiyonum ve pul koleksiyonum var, çocukluğumdan kalma. Satıyorum ilgilenir misin acaba"