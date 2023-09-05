İrem Derici'den 'annelik' cevabı. 'Çocuk boşa masraf' demişti

İrem Derici önceki akşam Silifke’de verdiği konser öncesi muhabirlerle sohbet etti. "Çocuk boşa masraf" sözleriyle gündem olan Derici "Anne olmak istiyor musunuz?" sorusuna da cevap verdi.

İrem Derici'den 'annelik' cevabı. 'Çocuk boşa masraf' demişti

Silifke’de konser veren İrem Derici sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Derici, ‘Yaz Günü’ şarkısını seslendirdiği, MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç’ın maruz kaldığı sözlerle ilgili şöyle konuştu:

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'SEN BİLİYOR MUSUN SERDAR NE KADAR İLAÇ KULLANIYOR?'

"Serdar Ortaç Türkiye’nin başına gelmiş en büyük starlardan biridir. MS büyük bir hastalıktır. Sen biliyor musun Serdar Ortaç ne kadar ilaç kullanıyor ne yaşıyor? Susup saygı duymak lazım."

Yedi aydır Atakan Işıktutan ile birlikte olan Derici “Anne olmak istiyor musunuz?” sorusuna da şöyle cevap verdi:

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'BENDE ONLARIN GÜCÜ YOK'

"Benden anne olmaz. Çok kariyer odaklıyım. Yapmak istediklerim var. Meslektaşlarım Bengü ve Merve Özbey çok güzel anne oldular. Sahneye çıkıyorlar. Bende onların gücü yok, bende korku var."

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'HİÇ UĞRAŞAMAM, BOŞA MASRAF'

Bir takipçisi Derici'ye, "Senden çok güzel anne olur be İrem" yazınca; şarkıcı kayıtsız kalamamıştı. İrem Derici, bu yorum karşısında şu cevabı vermişti: "Hiç uğraşamam, boşa masraf."

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Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin sosyal medyada gündem olan bu cevabına kimi hayranı şoke olmuştu. "Aaa inanmıyorum çok şaşırdım böyle düşünmenize", "Bakış açınız çok farklı. Valla ben hiç şikayetçi değilim, gayet güzel, tarifsiz bir duygu" gibi yorumlar yapmıştı. Kimi takipçisi de ünlü şarkıcıya hak verdi ve "Aşırı haklısın" gibi mesajlar yazmıştı.

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