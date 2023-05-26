İrem Derici'den kötü haber! Hastalığını anlattı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, hastalandığını açıkladı. Fizik tedaviye başladığını belirten Derici "Belimde faset eklem sendromu diye bir şey olmuş. Ağrı yapıyor" dedi.

İrem Derici'den kötü haber! Hastalığını anlattı

Şarkıcı İrem Derici, Cihangir'de görüntülendi. Arkadaşının doğum gününe gittiğini belirten Derici, "Arkadaşımın doğum günü. Kutluyoruz beraber. Belimde de faset eklem sendromu diye bir şey olmuş. Sporu aksattım diyeymiş sanırım. Fizik tedaviye gidiyorum. Geçer herhalde, ağrı yapıyor biraz" dedi.

irem-derici-den-kotu-haber-hayranlarini-korkuttu-4buhp.jpg

Geçtiğimiz günlerde Londra'da sevgilisi Atakan Işıktutan ile dudak dudağa pozunu paylaşan İrem Derici, "Londra'da konser üstü tatil oldu biraz. Atakan ile de sizin başlığınız ile "Aşk Tatili" diyebiliriz. Asıl ilk tatilimizi Haziran ayında Bodrum'da yapacağız. Bodrum konserinden önce mesela bir kaç gün tatil yaparız. O tarz olur tatiller yani. Keşke selilütlerimi de çekmeseniz ama zaten çekilmişleri var geçen yıllarda. O yüzden çekin be, ne olacak? Photoshop yapıyoruz sosyal medya fotoğraflarına biz çok şey olmuyor. Herkes kullanıyor. Böyle bir nimet sunulmuş, kullanıyoruz tabi. Shop ve estetik günah değil. Yapıyoruz ve yapacağız da" diyerek güldü.

irem-derici-den-kotu-haber-hayranlarini-korkuttu-mnvbe.jpg

"ATAKAN'IN FETİŞİ YOK"

Atakan Işıktutan ile geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan ve güzel bir ilişki de sürdüren şarkıcı, "Aşk yaradı bana ya. Atakan'a da geçen bir soru sormuşsunuz. Geldi bana diyor ki "Aşkım bana şarkı mı yazıyorsun?" dedi. Dedim ki sana kötü bir haberim var. 11 yıldır hiç bir şarkımı kendim yazmadım. Öyle bir yeteneğim olsa samanyolunu yazarım ona. Anca akrostiş yazabilirim. Kendi yazdığım şarkı tutmazsa en yakın köprüye gider atlarım. Başkası yazdığında tutmazsa banane onun suçu diye işin içinden sıyrılırım. Pazartesi beşinci ayı deviriyoruz. Sosyal medyada yorum yapılıyor ya hep 2 aya ayrılırlar diye. Onlara inat ayrılmayacağım diyorum. Çok keyif alıyorum ya onunla hayattan. Küçük küçük tabii ki tripleşmeler oluyor ama yarım saate çözüyoruz. Allah nazarlardan saklasın. Değişik huyları var ama geliyor bazen şakalaşmak için kulağımı kokluyor. Haberler çıktı kulak fetişçisi diye ama Atakan'ın fetişi falan yok" şeklinde konuşup, aşkını haykırırken bir yandan da kahkahaları ile bütün gözleri üstüne topladı.

İlgili Haberler
İrem Derici kalçasına yapılan yoruma sessiz kalmadı: Öyle bir cevap verdi ki
İrem Derici'den dudak dudağa aşk pozu
İrem Derici uçağın tuvaletinden paylaştı. Ünlülerden yorum yağdı
İrem Derici 'saldım çayıra modundayım'. Özçekim yaptığı yere çok şaşıracaksınız
Öne Çıkanlar
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
3 dükkan aynı anda cayır cayır yandı Güncel
3 dükkan aynı anda cayır cayır yandı
Erdoğan Araplardan borç alındığını itiraf etti. Canlı yayında açıkladı Ekonomi
Erdoğan Araplardan borç alındığını itiraf etti. Canlı yayında açıkladı
İlk 4 ayda 11 milyon turist geldi Ekonomi
İlk 4 ayda 11 milyon turist geldi
94,2 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldı Ekonomi
94,2 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldı
Sıfır enflasyon-işsizlik ve düşük döviz kuru mümkün müdür? Dr. Girayalp Karakuş Konuk Kalem
Sıfır enflasyon-işsizlik ve düşük döviz kuru mümkün müdür? Dr. Girayalp Karakuş
Meteoroloji 8 ili uyardı: Öğlen kuvvetli yağış geliyor Güncel
Meteoroloji 8 ili uyardı: Öğlen kuvvetli yağış geliyor
En takıntılı 3 burç belli oldu. Eyvah. Hayatınıza almadan önce düşünün Güncel
En takıntılı 3 burç belli oldu. Eyvah. Hayatınıza almadan önce düşünün