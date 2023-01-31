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İrem Derici yaptığı son paylaşımındaki notu ile yıktı geçti

Ünlü şarkıcı İrem Derici pek çok estetik operasyon geçirdi. Bunlardan biri de göğüs büyütme operasyonuydu. Her fırsatta göğüslerinin güzelliğinden bahseden Derici, bu kez de "Memenin gücü" diyerek paylaştığı kare ile olay oldu.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 13:03
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İrem Derici'nin paylaşımına yazdığı not olay oldu

İrem Derici yaptığı son paylaşımındaki notu ile yıktı geçti
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Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici yine gündem oldu. Derici şimdi de giydiği bir elbise ile dikkat çekti.

Dua Lipa’nın geçtiğimiz Grammy gecesinde giydiği Versace imzalı elbisenin neredeyse aynısını Tolga Çam, İrem Derici için dikip, hazırladı.

İki şarkıcı için "Hangisine çok yakışmış?" anketi düzenlendi. İrem Derici bu anketi hemen paylaşıp "Bana daha çok yakıştı meme gücü" yorumunda bulundu.

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